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31.01.2022 16:25

В 2021 году "Россети Юг" пресекли 1,3 тысячи случаев хищения электроэнергии

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Специалисты "Россети Юг" в 2021 году выявили около 1,3 тысячи фактов хищения электроэнергии общим объемом 19,3 миллиона кВт*ч. Ущерб от действий нарушителей составил 73,2 миллиона рублей.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

В частности, потери компании из-за безучетного потребления составили 15,6 миллиона кВт*ч электроэнергии на сумму 50,8 миллиона рублей, из-за потребления без договоров энергоснабжения - 3,7 миллиона кВт*ч на 22,4 миллиона рублей.

Фото: ПАО "Россети Юг"
На Дону "Россети Юг" обеспечила электроэнергией 4,2 тысячи новых потребителей

Наибольший объем незаконного потребления в прошлом году отмечен в Астраханской области (47,6 %), наименьший - в республике Калмыкия (14,7 %). В Волгоградской и Ростовской областях этот показатель составил 20,7 % и 17 % соответственно.

В течение года потребители возместили "Россети Юг" более 8,7 миллиона рублей за несанкционированное потребление электроэнергии без заключения договора. В настоящее время в судах рассматриваются еще 56 актов бездоговорного потребления на сумму 17,7 миллиона рублей.

Напомним, в 2020 году в регионах присутствия "Россети Юг" было выявлено более 2,2 тысячи фактов хищения электроэнергии общим объемом почти 82 миллиона кВт*ч. Сокращение объема несанкционированного потребления электроэнергии в 2021 году обусловлено внедрением высокоточного оборудования и новых технологий учета, которые позволяют выявлять и предотвращать энерговоровство. В настоящее время во всех филиалах компании функционируют более 250 тысяч приборов учета нового поколения.

Следует помнить, что несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и поражением током.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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