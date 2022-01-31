В 2021 году "Россети Юг" пресекли 1,3 тысячи случаев хищения электроэнергии

Специалисты "Россети Юг" в 2021 году выявили около 1,3 тысячи фактов хищения электроэнергии общим объемом 19,3 миллиона кВт*ч. Ущерб от действий нарушителей составил 73,2 миллиона рублей.

В частности, потери компании из-за безучетного потребления составили 15,6 миллиона кВт*ч электроэнергии на сумму 50,8 миллиона рублей, из-за потребления без договоров энергоснабжения - 3,7 миллиона кВт*ч на 22,4 миллиона рублей.

Наибольший объем незаконного потребления в прошлом году отмечен в Астраханской области (47,6 %), наименьший - в республике Калмыкия (14,7 %). В Волгоградской и Ростовской областях этот показатель составил 20,7 % и 17 % соответственно.

В течение года потребители возместили "Россети Юг" более 8,7 миллиона рублей за несанкционированное потребление электроэнергии без заключения договора. В настоящее время в судах рассматриваются еще 56 актов бездоговорного потребления на сумму 17,7 миллиона рублей.

Напомним, в 2020 году в регионах присутствия "Россети Юг" было выявлено более 2,2 тысячи фактов хищения электроэнергии общим объемом почти 82 миллиона кВт*ч. Сокращение объема несанкционированного потребления электроэнергии в 2021 году обусловлено внедрением высокоточного оборудования и новых технологий учета, которые позволяют выявлять и предотвращать энерговоровство. В настоящее время во всех филиалах компании функционируют более 250 тысяч приборов учета нового поколения.

Следует помнить, что несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и поражением током.