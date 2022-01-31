В Крыму на трассе "Таврида" более 10 машин попали в массовое ДТП

Движение на федеральной трассе "Таврида" на участке между Симферополем и Бахчисараем ограничено и осуществляется в сторону столицы Крыма лишь по одной полосе. Причиной пробки, растянувшейся от села Глубокий яр до поворота на Самохвалово, стало массовое ДТП.

По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, в пяти ДТП столкнулись более 10 автомобилей, и все они получили легкие повреждения. При этом никто из водителей и пассажиров легковушек не пострадал. Сотрудники ГИБДД на месте ЧП выясняют причины аварии и регулируют движение.

Попавшие в ДТП водители уверяют, что дорожное полотно в месте столкновения покрыто корочкой льда, но упрдор "Тамань" утверждает, что авария произошла при благоприятных метеоусловиях - плюсовой температуре и на мокрой дороге, на которой не было гололедицы. Тем не менее участок трассы от Симферополя до Бахчисарая был обработан противогололедными реактивами.