В Ростове-на-Дону два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

В Ростове-на-Дону ночью в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в 2:41 в доме на проспекте Комарова, на тушении огня работали 41 спасатель и привлекалось 13 единиц техники. Площадь возгорания составила 15 квадратных метра, в 3:18 пожар был ликвидирован.

Причина пожара и личности погибших устанавливаются, сообщили в МЧС, отметив, что этим делом занимается следственный комитет. По информации ТАСС, погибшие - 51-летняя женщина и ее 44 -летний сосед.