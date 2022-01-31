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31.01.2022 09:07
Рубрика: Происшествия

В Ростове-на-Дону два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

Текст: Наталья Коротченко

В Ростове-на-Дону ночью в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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ЧП произошло в 2:41 в доме на проспекте Комарова, на тушении огня работали 41 спасатель и привлекалось 13 единиц техники. Площадь возгорания составила 15 квадратных метра, в 3:18 пожар был ликвидирован.

Причина пожара и личности погибших устанавливаются, сообщили в МЧС, отметив, что этим делом занимается следственный комитет. По информации ТАСС, погибшие - 51-летняя женщина и ее 44 -летний сосед.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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