В Севастополе вновь ужесточили антиковидные ограничения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил сегодня о введении ограничений, призванных снизить резкий рост распространения коронавирусной инфекции.

- Предлагается сократить заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов, цирков с 70 до 50 процентов, - сказал Развожаев.

Кроме того, в течение трех ближайших недель почти все госуслуги будут предоставлять в дистанционной форме. Исключением станут регистрация браков и разводов, выдача свидетельств о рождении и смерти.

Также работодатели должны отправить на дистанционку всех сотрудников старше 65 лет, независимо от того, прошли ли они вакцинацию.

За последние сутки в Севастополе выявили 442 новых случая COVID-19. Еще неделю назад в городе ежедневно заболевали около 350 человек. При этом лишь 19 человек за сутки направлены в стационары, остальные болеют в легкой форме и будут проходить лечение амбулаторно. В больницах Севастополя для лечения коронавирусной инфекции развернуты 707 коек, из которых занята 501.