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31.01.2022 13:02
Рубрика: Происшествия

В Волгограде экс-главу облкомприроды осудили на три года

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталия Сазонова виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

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По данным следствия, в марте 2018 года на основании приказа Сазонова на Дирекцию водохозяйственного строительства (ДВС) возложили функцию государственного заказчика при реализации регионального проекта "Чистая страна". В августе того же года ДВС заключила с ООО "ГринЛайт" контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе.

Руководитель подрядной организации решил уклониться от выполнения части условий договора и сообщил Сазонову и директору ДВС о якобы наметившемся отставании от графика и невозможности выполнить работы в установленные сроки. Он предложил создать видимость экологической реабилитации, пообещав в дальнейшем все доделать.

Сазонов согласился. В декабре он отдал указание главе ДВС принять предусмотренные госконтрактом работы, в том числе фактически неисполненные. Вместе с тем фирма не стала завершать начатое. Часть отходов просто закопали на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, а сверху присыпали чистым грунтом. ДВС за все это заплатила коммерческой организации более 121 миллиона рублей.

Виталий Сазонов полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишают права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года.

Ранее директор ДВС получил полтора года в колонии-поселении. А руководитель компании "ГринЛайт" осужден на 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

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