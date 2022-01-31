В Волгограде экс-главу облкомприроды осудили на три года

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталия Сазонова виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, в марте 2018 года на основании приказа Сазонова на Дирекцию водохозяйственного строительства (ДВС) возложили функцию государственного заказчика при реализации регионального проекта "Чистая страна". В августе того же года ДВС заключила с ООО "ГринЛайт" контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе.

Руководитель подрядной организации решил уклониться от выполнения части условий договора и сообщил Сазонову и директору ДВС о якобы наметившемся отставании от графика и невозможности выполнить работы в установленные сроки. Он предложил создать видимость экологической реабилитации, пообещав в дальнейшем все доделать.

Сазонов согласился. В декабре он отдал указание главе ДВС принять предусмотренные госконтрактом работы, в том числе фактически неисполненные. Вместе с тем фирма не стала завершать начатое. Часть отходов просто закопали на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, а сверху присыпали чистым грунтом. ДВС за все это заплатила коммерческой организации более 121 миллиона рублей.

Виталий Сазонов полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишают права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года.

Ранее директор ДВС получил полтора года в колонии-поселении. А руководитель компании "ГринЛайт" осужден на 3,5 года в исправительной колонии общего режима.