В Волгограде провели реконструкцию пленения фельдмаршала Паулюса

В подвале волгоградского универмага прошла военно-историческая реконструкция пленения фельдмаршала Фридриха Паулюса. Он капитулировал 31 января 1943 года именно в этом помещении, где сейчас разместился музей "Память".

Театрализованную сцену подготовили сотрудники музея-заповедника "Сталинградская битва" и клуб "Пехотинец". Как рассказали в музее, в этом году в сценарий добавили новые диалоги, воссозданные по архивным документам.

Кроме того, для посетителей воссоздали работу немецкого госпиталя, тоже работавшего в подвальной части центрального универмага.

В Волгограде завершается подготовка проектно-сметной документации по реконструкции ЦУМа. Сюда переедет часть коллекции музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова. Специалисты уже сделали презентационный альбом.