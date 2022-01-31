Бригады "скорой помощи" Сургута к пациентам отвозят автоволонтеры

В Сургуте, где из-за роста заболеваемости ковидом транспорт для бригад "скорой помощи" часто оказывается в дефиците, на помощь им пришли волонтеры. На просьбу медучреждений откликнулись 44 местных автомобилиста, и теперь они развозят врачей на вызовы на личных машинах.

- Администрация города и градообразующие предприятия заранее предоставили нам дополнительные единицы техники, но получилось так, что по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года потребность в оказании медицинской помощи на дому возросла уже вдвое. Мы очень благодарны сургутянам, которые сразу же откликнулись на нашу просьбу, - говорит главный врач первой городской поликлиники, председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Как правило, автоволонтерами работают таксисты, специалисты различных предприятий и бизнесмены. Кроме того, свои услуги порой предлагают и пенсионеры. Желающие помочь медикам присылают заявку в специальный кол-центр, который координирует исполком местного отделения партии "Единая Россия". Там им назначают кураторов и распределяют по адресам. Для участия в благотворительной акции водители должны соблюдать противоэпидемические меры и пройти вакцинацию от COVID-19.

- Мы увидели в социальных сетях, что медикам требуются транспортные средства, и выделили пару служебных автомобилей. В итоге наши водители ежедневно развозят врачей к пациентам, иногда затрачивая по 11 часов в день. После этого салоны автомобилей тщательно дезинфицируют на нашем предприятии. Кстати, мы готовы бесплатно предоставить машины для перевозки крупногабаритной медицинской техники, - заявляет главный инженер одной из сургутских фирм Андрей Кучерин.

Всего в городе работает пять поликлиник, и, как правило, за смену терапевту нужно посетить минимум 30 больных. По словам автоволонтера Алены Соловьевой, зачастую такие поездки длятся от шести часов и больше. Но добровольцы только рады помочь, ведь многие из них уже с начала пандемии участвуют в доставке больным продуктов и лекарств.

По словам автоволонтера Алены Соловьевой, зачастую такие поездки длятся от шести часов и больше. Но добровольцы только рады помочь

- Жители нашего региона ежедневно обращаются в кол-центр, чтобы стать автоволонтерами - сейчас в этой команде 44 человека. В волонтерском центре обрабатывают заявки и следят за нагрузкой на городские поликлиники. По словам работников медучреждений, потребность в машинах и добровольцах мы удовлетворили, - рассказал руководитель исполкома "Единой России" в Сургуте Роман Северчуков.

Между тем в столице Югры Ханты-Мансийске автоволонтеров набирали и для доставки медикаментов людям с хроническими заболеваниями, и на эту просьбу откликнулись более 20 человек. К слову, с аналогичным запросом к местным жителям обращались и медики Ямала. И, к примеру, в минувшую пятницу в Салехарде десять волонтеров Красного Креста развезли 35 наборов лекарств пациентам с коронавирусом, а также доставили врача на дом к больному.