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31.01.2022 09:48
Рубрика: Экономика

Энергетики объяснили, от чего меняется плата за отопление

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В январских квитанциях плата за тепло может быть выше, чем в декабрьских. Это связано с тем, что основное понижение температуры пришлось на последние дни года и первые январские дни, сообщили в понедельник в "Уралэнергосбыте".

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- По данным синоптиков, средняя температура воздуха в декабре составляла минус девять градусов по Цельсию, - пояснили в пресс-службе компании. - В конце декабря столбики термометра упали до минус 23-28 градусов. Именно в такие холодные дни дома потребляют наибольшее количество тепла.

Сумма в квитанции зависит от двух значений: тарифа и объема потребленного ресурса. Первое значение утверждается органом исполнительной власти и меняется один раз в году - в июле. Что до потребленного тепла, то это напрямую зависит от погодных условий и рачительности управляющих компаний.

Соответственно в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), плата за отопление может меняться от месяца к месяцу в зависимости от погодных условий. Управляющие компании передают показания счетчиков с 23 по 25 число каждого месяца. Последние шесть-восемь холодных дней декабря были включены в расчеты за январь. А значит, и суммы в январских квитанциях будут выше, чем в предыдущих, отмечают в энергокомпании.

Там, где начисление проводится по нормативу, изменений в квитанциях не будет, но среднегодовая плата окажется выше, чем в домах с ОДПУ. Именно приборы учета позволяют существенно экономить. Например, в ноябре 2020 года счетчики появились в нескольких домах Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска. В итоге экономия по году в одном случае составила 110 тысяч рублей, в другом - 195 тысяч, а в третьем - 47 тысяч рублей.

- Чтобы в квартирах было не слишком жарко, УК может от месяца к месяцу проводить регулировку расхода тепловой энергии, а собственники вправе проконтролировать выполнение энергосберегающих мероприятий, - уточнили в пресс-службе.

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