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31.01.2022 11:57
Рубрика: Происшествия

На Урале автомобилист отсудил 600 тысяч с хозяина коровы - виновницы ДТП

Текст: Юлия Мякишева

Суд в Свердловской области согласился доводами попавшего в аварию водителя о том, что инцидент случился из-за выбежавшей на дорогу коровы. Животное скончалось, а ее хозяину придется заплатить автолюбителю больше 600 тысяч рублей за ущерб транспорту.

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Происшествие случилось в июле 2020 года на дороге из Асбеста в поселок Малышево. Об этом сообщила пресс-служба облсуда. Toyota Hiace наехала на корову, которая выбежала на дорогу. Она скончалась, а авто значительно пострадало: согласно экспертизе, размер ущерба составил 962 тысячи рублей.

Отмечено, что животное, незадолго до гибели, отстало от стада, за которым смотрел пастух, и осталось в одиночестве в темное время.

Автомобилист пошел в суд, чтобы взыскать деньги за разбитую машину, а хозяин коровы подал встречный иск - о компенсации морального вреда (пятьдесят тысяч рублей), ведь он растил животное два года "в любви и заботе" и очень переживал после гибели.

Асбестовский городской суд установил, что хозяин допустил нахождение буренки в темное время суток на проезжей части и это стало причиной ДТП. Вместе с этим авария произошла в зоне действия знака "Дикие животные", поэтому водитель должен был выбрать такую скорость, чтобы в момент встречи со зверем полностью контролировать ситуацию и транспортное средство.

В суде решили, что хозяин коровы виноват на 80 процентов, а автомобилист - на 20 процентов. Так, было взыскано 620 504 рубля за разбитый автомобиль. А за погибшую корову только юридические расходы - 3 905 рублей.

Хозяин животного подал апелляцию, но вышестоящая инстанция не нашла оснований для изменения решения или его отмены.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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