Новейший многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. По словам летчика-испытателя 1-го класса Валентина Лаврентьева, полетное задание было выполнено полностью, все системы работали в штатном режиме.

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" при поддержке минпромторга в качестве перспективного самолета местных воздушных линий. Предполагается, что новая машина заменит в эксплуатации знаменитый "кукурузник" Ан-2.

"В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", - отметил Денис Мантуров.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.

1500 километров составляет дальность полета самолета "Байкал"

Кроме пассажирских перевозок, новый самолет способен решать множество задач. Среди них перевозка грузов, выполнение полетов в интересах санитарной авиации, а также патрулирование и мониторинг территории. В минпромторге, в частности, рассчитывают, что "Байкал" найдет применение в авиалесоохране, а также при выполнении авиационных сельскохозяйственных работ.