Новейший многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет

Новости

В Чехии ураганный ветер блокировал движение поездов 03:05
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года 02:32
В столице Канады продолжились протесты против коронавирусных ограничений 02:25
Express: Риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза 01:55
В Австрии завершился локдаун для непривитых 01:52
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
FT: Париж и Берлин встревожены воинственной политикой Британии в адрес России 00:50
Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки 30.01.2022
СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр 30.01.2022
Африканские священники РПЦ совершили первую литургию 30.01.2022
Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Около 567 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 30.01.2022
Ученые США назвали условия для приобретения "супериммунитета" от ковида 30.01.2022
Для проверки новой РЛС "Небо-Т" в воздух подняли самолеты Су-34 30.01.2022
Минобороны Болгарии: Необходимости в дополнительных силах НАТО у нас нет 30.01.2022
Авиацию Балтфлота усилили четыре истребителя Су-30СМ2 30.01.2022
Из Невы подняли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад 30.01.2022
В Германии рассказали, сколько ждать сертификации “Северного потока - 2” 30.01.2022
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 30.01.2022
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов" 30.01.2022
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 30.01.2022
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 30.01.2022
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 30.01.2022
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 30.01.2022
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 30.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 02:03
Рубрика: Экономика

Новейший многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. По словам летчика-испытателя 1-го класса Валентина Лаврентьева, полетное задание было выполнено полностью, все системы работали в штатном режиме.

Фото: Пресс-служба корпорации "Иркут"/ ТАСС
В Воронеже увеличат производство комплектующих для самолета МС-21

ЛМС-901 "Байкал" разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" при поддержке минпромторга в качестве перспективного самолета местных воздушных линий. Предполагается, что новая машина заменит в эксплуатации знаменитый "кукурузник" Ан-2.

"В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", - отметил Денис Мантуров.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.

1500 километров составляет дальность полета самолета "Байкал"

Кроме пассажирских перевозок, новый самолет способен решать множество задач. Среди них перевозка грузов, выполнение полетов в интересах санитарной авиации, а также патрулирование и мониторинг территории. В минпромторге, в частности, рассчитывают, что "Байкал" найдет применение в авиалесоохране, а также при выполнении авиационных сельскохозяйственных работ.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Видео

Главное сегодня

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к середине 2022 года
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"
Медведев уступил Надалю в ярком финале Australian Open
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году