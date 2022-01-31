Региональные СМИ гадают, скоро ли придет весна

Весна - не за горами, и жители нашей страны постепенно начинают ощущать ее пусть еще далекое, но такое долгожданное дыхание. Как известно, на днях - второго февраля - за океаном встретят "День сурка", есть свои приметы о приближении первого теплого времени года и у россиян. Но очевидно - весна медленно, но верно просыпается в наших сердцах. О том, как это происходило ранее, своим читателям напомнили региональные СМИ, информационные партнеры "Российской газеты".

...Почему так получается? Лето: шмыг - и нет его, а зима тянется, тянется… Хотя объективно, количественно, эти времена года вполне равноправны: каждому дано по три месяца. Но субъективно, по ощущениям…

Остроумно поет Олег Митяев: "И кто-то пишет рукой согретой на замороженном троллейбусном стекле: "Крепитесь, люди, скоро лето!" И всем от этого становится теплей".

В чем тут дело? Элементарно, Ватсон.

Мы существа теплокровные, поэтому летом нам хорошо и приятно. (А были бы холоднокровные - хорошо и приятно было бы нам зимой.) Поэтому сезонная перемена от тепла к холоду вызывает у нас отрицательные эмоции, воспринимается как неизбежное зло, которое надо перетерпеть, а перемена от холода к теплу вызывает эмоции положительные.

Испокон веков приближение весны сопровождалось всеобщей радостью, обросло яркими ритуалами - от веселой Масленицы, когда чучело Зимы подвергают безжалостному сожжению, до все того же "Дня сурка" с его забавной синоптикой: вылезет зверек из норки и надолго задержится на свежем воздухе - значит, быть ранней весне, а сразу полезет обратно в норку - ждать весну придется подольше. Можно снисходительно усмехнуться по поводу этого заграничного суеверия. А можно присмотреться к самим себе. И убедиться: нам тоже не чужды подобные суеверия. Но мы к ним относимся с юмором.

Это и ежу понятно

В прошлом году "Наша газета" (Екатеринбург) сообщила: "Сегодня, 2 февраля, в Екатеринбургском зоопарке ушастая ежиха Пуговка предсказывала, как скоро в город придет весна и какой она будет - солнечной или пасмурной. С места события наш корреспондент вела онлайн-трансляцию".

В два разных угла заранее подготовленного манежа сотрудник зоопарка поставил две таблички - "Ранняя весна" и "Поздняя весна". Рядом с ними поставил две одинаковые тарелки с угощениями для Пуговки, а затем выпустил ежиху в середину манежа, чтобы она могла решить, к какой табличке подойти.

Пуговка сначала никакого интереса к мискам и табличкам не проявляла. Куда больше ее привлекал зеленый коврик, которым покрыт манеж.

- Пуговка мечется, начинает долго думать, к какой миске подойти, - комментировал поведение ежихи специалист по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Игорь Пермяков.

Потом Пуговка подошла к табличке "Ранняя весна", понюхала ее, но есть с тарелки не стала. Но и уходить в другой угол не спешила, вместо этого стала грызть ковер рядом с "Ранней весной".

- Похоже, нас ждет ранний приход весны. В прошлом году Пуговка достаточно точно предсказала, что весна будет солнечной, но холодной, - отметил Игорь Пермяков.

Затем сотрудник зоопарка заменил таблички, поставив в два разных угла надписи "Солнечно" и "Пасмурно". Возле них ежиха снова растерялась: сначала подошла к надписи "Солнечно", потом направилась к табличке "Пасмурно" и стала обнюхивать пространство возле нее.

- Можно сказать, что прогноз состоялся. Хоть у Пуговки и возникли трудности. Интерес у нее вызвала табличка с надписью "Солнечно", после этого она пару раз подходила к надписи "Пасмурно". Это значит, что нас ожидает солнечная погода, но периодически будет пасмурно, - остроумно резюмировал Игорь Пермяков.

Давайте тоже выйдем из норки

Корреспондент "Алтайской правды" Тамара Попова поделилась впечатлениями от этого дня, прожитого в недалеком прошлом.

"2 февраля, 6.00, будильник. Дорога в полусонном состоянии на работу. Чашка спасительного кофе. Дела, дела, дела. О, уже стемнело, домой пора. А наутро… снова 2 февраля. Так примерно он и выглядит, "день сурка" среднестатистического сибиряка…

За окном столбик уличного термометра, пройдя отметку "минус двадцать пять", продолжает ползти вниз, волоча за собой и настроение. И все же в глубине каждого сердца теплится у кого надежда, у кого уверенность: можно и зимой испытывать весенние (и даже летние) эмоции. Выращивать подснежники на подоконнике, не скупиться на теплое внимание, которого так ждут от тебя твои друзья и родные, отогревать ладошками оконце в мир "на замороженном троллейбусном стекле".

Сурков в Барнаульском зоопарке нет, мы узнавали. А что если самому "выйти из норки", вытащить свою разленившуюся за зиму тушку? Первым ощутить едва уловимые признаки скорой весны и сказать остальным: все будет хорошо и правильно. Его сиятельство Солнце примет ванну в самой мокрой в мире луже. Отогревшаяся земля выпустит первый пучок невероятно зеленой травы. Женщины сменят надежность увесистых нескользящих сапожных подошв на легкость и очарование легкомысленных туфелек…"

Теплынь, минус сорок всего

Эта же газета напомнила другую аналогичную историю.

"Несколько зим моего отрочества прошло на Севере, в Магаданской области, где работали по контракту родители. В одну из тех зим мы попали в "День сурка", когда прогноз погоды неделю за неделей выдавал минус 70, после чего города Верхоянск и Оймякон были официально названы полюсами холода. А в нашем Сусумане градусник показывал минус 75. Мы удивились, проверили - нет, не сломался градусник...

Папа, вздохнув, подшил наши с младшей сестрой валенки третьей по счету подошвой. Сестру возили в детский сад на санках, закутанную в тяжелую цигейковую шубу, да еще и обмотанную маминой шалью, сестренка была похожа на неповоротливое чудище, которое едва могло передвигать ноги. Городские автобусы стужи не выдерживали, ломались и замерзали, поэтому в музыкальную школу на другом берегу промерзшей до дна реки я частенько топала пешком, за пять километров.

К марту отпустило. Наступила оттепель - минус 40. После завтрака мама сказала: "Девчонки, хватит дома сидеть! Идите гулять, на улице такая теплынь!". Мы пошли, радостно прорыли в глубоком снегу длинный тоннель. От работы разогрелись, раскраснелись… Чем бы еще заняться? От нечего делать сестра взяла да и лизнула металлическую опору качелей. Эксперимент прошел удачно, язык прилип намертво. Решив ей показать, как надо правильно отлепляться от железяки на морозе, я тоже лизнула железяку и тоже прилипла. Родители долго не могли понять, почему мы орем, обняв столб. Сообразив, в чем дело, папа, одновременно плача и хохоча, стал отливать нас теплой водой из чайничка…

Зима - это красиво

От российского Крайнего Севера спустимся на наш крайний юг. Вот как рассказывает о приметах нынешней зимы газета "Северная Осетия".

"Зима в разгаре. В горах, на подветренных склонах, снег как выпал в ноябре, так и лежит до сих пор, сойдет только в конце марта или даже в апреле. Для лыжников и любителей зимних видов отдыха самое желанное время. Любителям фауны - удовольствие читать по "белой тропе" следы животных и птиц. Какое наслаждение прогуляться по чистейшему снегу, полюбоваться красотами матушки-зимы!

Ручьи и водопады в высокогорьях закованы льдом. С "плачущих" скал, там, где летом сочилась вода, намерзли фигуры изо льда, отливающего голубизной. Очень красива такая наледь прямо у трассы в Касарском ущелье, возле которой обычно много любующихся и фотографирующихся людей.

Со второй половины января заметно удлинился день, морозы стали крепче. Правильная примета: "Солнце - на лето, зима - на мороз". Но в последние годы зимы у нас стали мягче. Иногда так пригревает, что начинается капель с крыш и деревьев, образуются проталины вокруг стволов. На убранных кукурузных полях по стерне уже пасется скот.

Пернатое царство с наступлением холодов словно опустело. Все, кто мог, улетели в теплые края. Остались зимовать лишь истинные "патриоты" своего края. В густых зарослях барбариса, шиповника и можжевельника ночуют куропатки и кеклики. Они могут кормиться только на земле, поэтому для них многоснежная зима - настоящее бедствие. Многие, ослабев, погибают от бескормицы.

Зимой обнаруживаешь, как много у нас черных дроздов. Летом они были незаметны в листве, теперь же их черные силуэты хорошо видны на голых ветвях. На ночь они прячутся в лесу, снегопады переживают в гуще крон туй, елей и можжевельников, откуда временами раздается тихая птичья песня.

А какова жизнь в наших прудах, водохранилищах, речках? Рыбы не спят зимой и не впадают в оцепенение подобно змеям и ящерицам, но жизнедеятельность у них снижается, а у некоторых видов почти замирает. К примеру, усач, обычная рыба наших рек, зимой забирается в ямы и прибрежные норы, где его трудно достать, и часто рыболовы приезжают домой ни с чем. Но, несмотря на это, на следующий выходной они опять собирают рюкзак…

В морозные зимы (а таковые редко, но бывают в нашей республике) люди с нетерпением ждут весны и тепла. А до календарной весны остается всего один месяц!"

Крепитесь, люди! Весна не за горами.