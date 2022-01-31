Уральцу удалили опухоль, разрастание которой спровоцировал COVID-19

В свердловской областной клинической больницы № 1 прооперировали 47-летнего мужчину, у которого в носовой полости разрослась опухоль. Хотя она была доброкачественной, дышать из-за нее пациенту было затруднительно и он попросил помощи медиков.

Пациенту назначили плановую операцию по удалению ангиофибромы, но она не состоялась: медучреждение было перепрофилировано в "ковидный госпиталь". А потом и сам пациент подхватил коронавирусную инфекцию.

"Вирус спровоцировал молниеносный рост опухоли. Когда мужчина приехал в поликлинику, она уже "выглядывала" из правой ноздри и продолжала расти", - рассказали в департаменте информационной политики региона.

В практике завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ № 1 Ольги Салий такой случай был первым. И потому, что опухоль из-за перенесенной инфекции росла буквально на глазах. И потому, что такая ангиофиброма основания черепа бывает, в основном, только у подростков.

Удалить новообразование удалось малотравматичным способом после того, как закупорили специальными микрочастицами сосуды, которые снабжали его кровью.

Теперь мужчина снова может нормально дышать.