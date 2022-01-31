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31.01.2022 14:55
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге открылась тренировочная квартира для особой молодежи

Текст: Ольга Медведева
Фото: Татьяна Андреева
В Екатеринбурге открылась первая в городе тренировочная квартира для молодых людей с ментальной инвалидностью. Интересно, что подобные квартиры сначала появились в областных городах, Новоуральске и Березовском, а в региональном центре, несмотря на усилия многих заинтересованных и неравнодушных людей, запустить проект долго не удавалось.
Фото: Татьяна Андреева Фото: Татьяна Андреева
Фото: Татьяна Андреева

И, наконец, все совпало: городская администрация выделила помещение, некоммерческая организация "Сейчастье" получила финансовую поддержку от благотворительного фонда "Абсолют-помощь" и президентский грант, и в январе 2021 года в отремонтированную квартиру в центре Екатеринбурга наконец пришли 15 воспитанников.

Фото: Сергей Куксин
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Проект "Шанс" призван помочь обретению навыков самообслуживания, социализации и, в конечном счете, трудоустройству ребят с особенностями развития. Программа разработана для молодых людей от 18 до 25 лет, но в группе есть и 16-летние.

Этим комнатам с серыми стенами еще предстоит обрасти уютом. Каждый предмет, каждый шкаф и каждое помещение подписаны. На кухне, в столовой, в комнате для занятий и в туалете можно увидеть инструкции в картинках. Надписи и рисунки помогают сориентироваться ребятам, многие из которых впервые самостоятельно моют посуду, прибираются и ухаживают за собой.

- Дома родители их жалеют, не нагружают. А здесь они вынуждены быть самостоятельными. И самое главное, ребята воспринимают это серьезно! - рассказывает руководитель АНО "Сейчастье" Ольга Корчагина.

Едят в "Шансе" то, что сами приготовили из продуктов, которые сами купили в магазине - так формируется финансовая грамотность. Жизнь здесь подчинена расписанию, причем у каждого оно индивидуальное.

Пока большинство ребят занимаются гимнастикой, Егор моет пол и вытирает столы после обеда. Ассистент Татьяна Александровна подсказывает парню, что делать, а потом помогает нам с ним понять друг друга. Так я узнаю, что прибираться Егор не любит, а нравится ему кушать и тренироваться.

Улыбчивая Настя ставит на стол печенье для гостей. Она уже умеет варить суп, и даже приготовила его дома.

- Щи, вкусные! - уточняет девушка.

Фото: iStock
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Стоило нам заговорить, рядом сразу появилась ассистент Ирина: подбадривала, держала Настю за руку. Каждый день, а ребята находятся в квартире по будням с 10 до 18 часов, с ними занимаются педагог и три ассистента, время от времени приходят волонтеры. Два "опытных" воспитанника центра тоже помогают вести занятия.

Курс занятий на тренировочной квартире - два месяца, но степень и скорость освоения материала у всех разная, некоторые ребята могут задержаться в проекте надолго.

- У кого-то нет образного мышления, зрительной памяти, нарушена логика. И все это мы отрабатываем на каждом занятии. И результат виден! - уверяет Ольга Корчагина.

Средства грантов идут на зарплаты сотрудников и частично на оплату коммунальных услуг. Остальное - включая продукты и другие расходные материалы - покупают на деньги, поступающие от родителей ребят. Ежемесячная плата составляет 7 тысяч рублей. А, например, с мебелью тренировочной квартире помог фонд "Открытый город".

- Мы создали неформальное объединение, которое называется "Лига поддержки людей с ментальными особенностями". В какой-то момент мы поняли, что нам совершенно необходимо взаимодействовать друг с другом и делиться какими-то ресурсами. Это не про деньги, это про информацию, про взаимодействие, - говорит руководитель "Открытого города" Анна Клещева.

Полуторамиллионному городу нужно гораздо больше, чем одна тренировочная квартира. АНО "Сейчастье" рассчитывает на развитие востребованного проекта, открытие новых тренировочных квартир, в том числе не только с дневными сменами, но и с круглосуточным проживанием.

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