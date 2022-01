Ректор ВШЭ: ЕГЭ станет ключевым элементом цифрового портфолио школьника

Почему Высшая школа экономики не уходит на дистант? Станет ли ЕГЭ частью цифрового портфолио? Почему не стоит бояться идти в школу раньше срока? На вопросы "Российской газеты" отвечает ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

Никита Юрьевич, многие вузы сейчас, в начале второго семестра, переводят студентов на дистант. А как в Вышке?

Никита Анисимов: В Вышке нет семестров: студенты учатся с начала января - идет третий модуль. В конце октября начало второго модуля совпало с очередной волной коронавирусной инфекции. И мы приняли решение весь второй модуль провести онлайн. Третий модуль сразу после новогодних каникул начали в офлайне и пока планируем сохранять этот режим, если на государственном уровне не будет принято каких-либо новых ограничений.

Если же волна "омикрона" все же вынудит уйти в дистант, то технологически мы готовы: за время пандемии накоплен большой опыт быстрых переходов из онлайна в офлайн и наоборот, и каких-либо проблем для учебного процесса не возникнет. Думаю, сегодня все большие университеты готовы к работе в онлайн-формате.

Рособрнадзор предложил в качестве альтернативы ЕГЭ при поступлении в вузы принимать цифровое портфолио школьника с достижениями за годы учебы. Взяли бы в Вышку "по портфолио"?

Никита Анисимов: Это правильное движение. Цифровые технологии вроде блокчейна сегодня позволяют надежно фиксировать все значимые достижения школьников. Верифицированное портфолио даст вузам более комплексное представление об абитуриенте.

Но и ЕГЭ ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Он доказал свою эффективность. Я почти пять лет был ректором Дальневосточного федерального университета. Было совершенно понятно: стоит отменить ЕГЭ - сразу возникнет огромная нагрузка для ребят из других регионов, которые хотели бы учиться в ДВФУ. Нужно ведь приезжать, чтобы сдавать внутренний экзамен в вузе. У ЕГЭ очень важная социальная функция. Он делает образование более доступным для ребят из регионов.

Думаю, в итоге мы придем к варианту, когда ЕГЭ станет одним из элементов цифрового портфолио, возможно, ключевым его элементом. Конечно, нужно обсуждать, какой "вес" будет у тех или иных достижений. Как сейчас уже дискутируем, должна ли победа во Всероссийской олимпиаде школьников в девятом классе давать право льготного поступления в вуз после одиннадцатого.

Должна?

Никита Анисимов: Нужно посмотреть статистику, провести исследование. Насколько успешно учатся в вузах победители олимпиады для 9-х классов, поступающие без экзаменов после 11-го? Как оценить успешность? Тут и средний балл во время обучения, и, возможно, средняя зарплата в течение пары лет после выпуска. Таких ребят, которые поступают по результатам олимпиад двухлетней давности, не так много. Подавляющее большинство подтверждает свои результаты на олимпиадах в 10 и 11 классах.

Сейчас все "поточные" лекции переводятся в дистант, потому что ковид. А если забыть про пандемию? Можно ли "в мирной жизни" оставить лекции, в дистанте?

Никита Анисимов: Не вижу принципиальной зависимости между форматом и содержанием. Конечно, поточная лекция - это всегда "искра". Человек выходит к аудитории в 500 человек, заряжается энергией и выдает такое, что в пустой аудитории или перед экраном вряд ли получится. Качество онлайна зависит от того, кто создает "продукт", от самого педагога и от команды, которая ему помогает. Если есть профессиональная команда людей, которые готовят онлайн-лекцию - помогают с презентацией, с видео, с интерактивом, - разницы в качестве не будет. Например, как только мы в Вышке поняли, что дистант - это не разовое "мероприятие", сразу ввели позицию цифровых ассистентов. Это молодые ребята, студенты, аспиранты, которые разбираются в "цифре" лучше, чем некоторые преподаватели. Это свело к нулю все недоверие к онлайн-формату.

А цифровые ассистенты получают "бонусы"? Прибавку к стипендии, например?

Никита Анисимов: Конечно, ведь это работа - а труд должен оплачиваться. Университет выделяет на это собственные средства.

Для кого сегодня важен и нужен диплом вуза?

Никита Анисимов: С одной стороны, диплом - это образовательный сигнал на рынке труда. И, если работодатель знает, что вуз поддерживает высокие стандарты качества, формирует готовность к продолжению самообучения, то для него диплом такого университета - важный параметр при отборе специалиста. С другой стороны, работодателю, несмотря на диплом, важны конкретные компетенции. И любой уважающий себя работодатель оценивает, прежде всего, их. А уважающие себя университеты уже не создают образовательные программы без оглядки на потенциальных работодателей. Диплом - способность университета и работодателя говорить на одном языке. Чтобы не было этого классического прошлого: "Забудьте все, чему вас учили". Это не просто набор дисциплин с кредитами и зачетными единицами или часами. Прежде всего это навыки и компетенции. Сейчас в некоторых университетах уже делают приложение к диплому в виде QR-кода: переходя по ссылке, видишь, что умеет выпускник, ту самую содержательную часть, важную для устройства на работу. Кстати, в ВШЭ на 2023 год запланировано перевести приложение к диплому в электронный вид с развернутой информацией о полученных компетенциях. Одновременно появится и реестр документов о дополнительных квалификациях, которые выпускники получают вместе с основной программой.

Я пошел в школу в 6 лет. Дело не в возрасте, а в воле к обучению. Всегда надо пробовать, если это не наносит вреда ребенку

Приемная кампания-2021 запомнится многим "коллапсом" - в топовые вузы пришло столько олимпиадников, что бюджетных мест не хватило ребятам со 100 баллами ЕГЭ. Нужно сокращать перечень олимпиад, ужесточать требования?

Никита Анисимов: Победители действительно идут в топовые вузы, но я не считаю, что запрет или какое-то квотирование здесь будет верным решением. Это нарушение свобод талантливых ребят. Нужно помогать университетам быть лидерами, в том числе в регионах. Ведь образование - это возможность реализовать себя. Поэтому нужно говорить о двух вещах. Первое: победителей олимпиад должно быть больше. Второе: каждая олимпиада должна быть открыта и прозрачна.

К каким профессиям присматриваться нынешним абитуриентам? Если раньше говорили о том, что будет популярно через 5 лет, то сегодня прицел уже всего на 2-3 года вперед.

Никита Анисимов: Все что связано с цифрой - ТОП. Профессии, которые включают в себя владение цифровыми технологиями, цифровым пространством. В Вышке мы даже встроили во все образовательные программы модуль Data Culture (цифровая культура) - обязательный для всех, независимо от направления подготовки. Плюс, конечно, в топе все, что связано со знанием иностранных языков и шире - с технологиями и сферой коммуникаций. Сегодня работа даже в самой обычной компании этого требует.

ВШЭ - уже давно не только и не столько про экономику. В этом году у Вышки юбилей - 30 лет. Нет планов менять бренд?

Никита Анисимов: Таких планов у нас точно нет, тем более в год юбилея! Мысли были, но от идеи ребрендинга отказались. Действительно, сейчас у нас по экономическому направлению получают дипломы лишь 14 процентов выпускников. Мы готовим программистов, биологов, философов, дизайнеров, журналистов, математиков, географов, востоковедов, инженеров. За рубежом, например, позиционируем себя как HSE University - аббревиатура от английского Higher School of Economics (Высшая школа экономики), без расшифровки. А для себя в шутку говорим Higher School of everything - "Высшая школа всего".

Более 60 процентов выпускников школ сегодня выбирают колледжи. Не теряете хороших студентов?

Никита Анисимов: Престиж среднего профобразования растет уже несколько лет. Оно меняется, стараясь конкурировать с высшей школой. А при этом всегда растет качество - с обеих "сторон". Конкуренция не должна пугать. Это всегда возможности и решения.

Кроме того, приток в систему СПО связан еще и со скоростью "выхода на заработок". В 9-м классе ребята уже думают о том, как заработать. Мы, вузы, должны на это реагировать.

СПРАВКА РГ

Никита Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки Московской области. В 15 лет поступил на мехмат МГУ им. Ломоносова и окончил его с отличием в 1998 году. В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

С 2002 по 2013 годы работал в МГУ, пройдя путь от ведущего специалиста до проректора. С 2007 по 2009 год - ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников.

С 2013 по 2016 год - проректор, первый проректор, и. о. ректора Университета машиностроения (МАМИ).

С августа 2016 года по июнь 2021 года - ректор Дальневосточного федерального университета.

В июле 2021 года возглавил Высшую школу экономики.

Вопрос ребром

Никита Юрьевич, нужен ли возрастной порог для поступления в вузы? Почему для школ, детских садов, получения паспорта он есть, а для абитуриентов - нет?

Никита Анисимов: Об этом заговорили после того, как в МГУ им. Ломоносова появилась 9-летняя первокурсница Алиса. Но, опираясь на этот единичный кейс, есть опасность совершить ошибку. Проблему, если она есть, скорее можно решить через систему портфолио. Возможно, посмотрев на достижения, можно было бы более "профильно" ориентировать и девочку, и преподавателей. Или она бы подала документы в вуз чуть позже, чтобы набрать портфолио. И мы бы тогда не цеплялись к возрасту. Дело не в нем, а в воле к обучению и готовности учиться.

Вы же сами поступили на мехмат МГУ в 15 лет?

Никита Анисимов: Дело в том, что я и в школу пошел в 6 лет 2 месяца, хотя тогда, в 1984 году, не брали младше семи. Моя мама - спасибо ей огромное - обошла все кабинеты РОНО в Химках. Спасибо и людям, которые взяли на себя ответственность и определенный риск. Дали мне возможность учиться. И я поддерживаю ребят, которые идут в школу по готовности, а не по возрастному порогу. Если у них получается учиться. Всегда надо пробовать, если это не наносит вреда ребенку. В случае с вузами ситуация аналогичная.