Россельхознадзор может ограничить ввоз импортных кормов для животных

Россельхознадзор может ограничить поставки импортных кормов для животных, в том числе, домашних. Ведомство выявило в продукции некоторых производителей несоответствие составу и токсичные элементы, сообщается на сайте службы.

Так, в итальянских и сербских кормах для собак были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша. Во французском корме для кошек не нашлось заявленной на упаковке индейки, хотя ее масса, судя по составу, должна была составлять 13% от общего количества мясных ингредиентов.

А в немецкой кормовой добавке для сельскохозяйственных животных и птиц специалисты Россельхознадзора выявили превышение допустимого уровня радионуклидов.

Ведомство уже информировало ветслужбы этих стран, что в случае очередных нарушений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции этих предприятий.