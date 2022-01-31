Россия вышла на самообеспечение мясом, маслом, рыбой и зерном

Российские аграрии полностью обеспечили потребности внутреннего рынка в четырех продуктах - мясе, растительном масле, рыбе и зерне. Объемы выпуска ряда товаров превысили цели Доктрины продовольственной безопасности РФ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"2020 год был успешным по сбору рапса, риса, тепличных овощей, а также плодов и ягод. А урожай зерна в 133,5 млн тонн уже признали вторым по объему за всю историю современной России. В прошлом году, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, удалось собрать рекордный объем масличных культур - больше 23 млн тонн. Зерна собрали меньше предыдущего максимума - 120,7 млн тонн, что при этом полностью обеспечило внутренние потребности и экспортные возможности страны", - пояснила Абрамченко.

Производство скота и птицы, по данным Минсельхоза, по итогам прошлого года составило 15,68 млн тонн, выпуск молока вырос до 32,3 млн тонн. "Пандемия новой коронавирусной инфекции не помешала нарастить объемы производства как в растениеводстве, так и в животноводстве", - заключила вице-премьер, отметив успешную политику государства в сфере импортозамещения.

Доктриной продовольственной безопасности России предусмотрено, что отечественные аграрии должны покрывать 95% потребностей внутреннего рынка в зерне, 85% - в растительном масле, мясе и мясопродуктах, 80% - в рыбной продукции и 90% - в молоке. Однако по итогам прошлого года по молоку удалось достичь лишь 84%, в связи с чем глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал сохранить комплекс мер поддержки отрасли.