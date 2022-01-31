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31.01.2022 13:32
Рубрика: Общество

Россиян ожидает теплый февраль

Текст: Ольга Игнатова
"Зимнюю физкультура" - скандинавскую ходьбу" выбрали люди старше 60 лет. Фото: Илья Тимин/ РИА Новости "Зимнюю физкультура" - скандинавскую ходьбу" выбрали люди старше 60 лет. Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
"Зимнюю физкультура" - скандинавскую ходьбу" выбрали люди старше 60 лет. Фото: Илья Тимин/ РИА Новости

Температура в феврале обещает быть выше климатической нормы практически во всех регионах России.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ с 30 января

Так, наиболее теплым месяц может быть в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, в центре Якутии и на Урале. Холоднее нормы может быть лишь на Чукотке. "На всей территории страны температура будет выше нормы и около нормы, но на положительном фоне", - приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС. При этом он уточняет, что погода все равно не будет однородной. Периоды похолодания никто не исключает.

Больше, чем обычно, осадков может выпасть в Тверской и Брянской областях. Также избыток осадков возможен на юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Дальнего Востока, на юге Хабаровского края, в Амурской области, Приморском крае. Мало осадков выпадет в Якутии и северной половине Хабаровского края.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что в Москве преимущественная ночная температура февраля минус 5-10, днём от нуля до минус 5 градусов. Но в этом феврале может быть теплее. Не исключены периоды похолодания, когда по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 20 градусов.

Примерно такая же температура ожидается на северо-западе - в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях.

В феврале обычно осадков выпадает мало, но в нынешнем году прогнозируется, что в средней полосе их будет больше, что также свидетельствует о частых оттепелях.

Общество Ежедневник Погода

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