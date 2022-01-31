Россияне стали есть вдвое больше растительного мяса

Лосося из сои или мраморную говядину из гороха хотят попробовать не только веганы или зоозащитники. Если цены на традиционное мясо растут, его растительные аналоги, наоборот, снижаются в цене, что все чаще привлекает традиционных потребителей. За последние два года российский рынок продукции на растительной основе вырос примерно в восемь раз.

Первым из растительных аналогов проложило "дорожку" к сердцу потребителей растительное молоко: сначала рост исчислялся сотнями процентов в год, в 2021 году на фоне достаточно высокой базы рынок рос в пределах 19%, подсчитывал NielsenIQ. Сейчас оборот российского рынка растительного молока превышает 5,5 млрд рублей, оценивает исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина.

В 2020 году объем рынка растительного мяса в России оценивался Deloitte в 2,6 млрд рублей. По итогам 2021 года он вырос примерно вдвое. Компании научились производить продукт, максимально похожий на животное мясо по вкусу и текстуре, которое к тому же не содержит холестерина, зато в нем есть необходимые микроэлементы, говорит Родина.

Сегмент растет не только за счет вегетарианцев (которых у нас в стране не более 5%) или защитников природы. "Многие не отказываются от продуктов животного происхождения, а сокращают объемы их потребления, расширяя корзину альтернативными товарами", - поясняли ранее в NielsenIQ. Продажи животного мяса за октябрь 2020 - сентябрь 2021 года снизились на 3%, а продажи альтернативного выросли на 4%. При этом цены на животное мясо растут, а на растительные аналоги снижаются, хотя по-прежнему превышают стоимость традиционного мяса. По оценке Родиной, растительное мясо в ближайшие пять лет может занять до 1,5% (сейчас - менее 0,5%) российского рынка мяса. Таким образом, на каждого россиянина будет приходиться до 1 кг растительного аналога в год.