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31.01.2022 03:30
Рубрика: Экономика

Россияне стали есть вдвое больше растительного мяса

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Лосося из сои или мраморную говядину из гороха хотят попробовать не только веганы или зоозащитники. Если цены на традиционное мясо растут, его растительные аналоги, наоборот, снижаются в цене, что все чаще привлекает традиционных потребителей. За последние два года российский рынок продукции на растительной основе вырос примерно в восемь раз.

Первым из растительных аналогов проложило "дорожку" к сердцу потребителей растительное молоко: сначала рост исчислялся сотнями процентов в год, в 2021 году на фоне достаточно высокой базы рынок рос в пределах 19%, подсчитывал NielsenIQ. Сейчас оборот российского рынка растительного молока превышает 5,5 млрд рублей, оценивает исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В 2020 году объем рынка растительного мяса в России оценивался Deloitte в 2,6 млрд рублей. По итогам 2021 года он вырос примерно вдвое. Компании научились производить продукт, максимально похожий на животное мясо по вкусу и текстуре, которое к тому же не содержит холестерина, зато в нем есть необходимые микроэлементы, говорит Родина.

Сегмент растет не только за счет вегетарианцев (которых у нас в стране не более 5%) или защитников природы. "Многие не отказываются от продуктов животного происхождения, а сокращают объемы их потребления, расширяя корзину альтернативными товарами", - поясняли ранее в NielsenIQ. Продажи животного мяса за октябрь 2020 - сентябрь 2021 года снизились на 3%, а продажи альтернативного выросли на 4%. При этом цены на животное мясо растут, а на растительные аналоги снижаются, хотя по-прежнему превышают стоимость традиционного мяса. По оценке Родиной, растительное мясо в ближайшие пять лет может занять до 1,5% (сейчас - менее 0,5%) российского рынка мяса. Таким образом, на каждого россиянина будет приходиться до 1 кг растительного аналога в год.

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