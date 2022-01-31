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31.01.2022 12:01
Рубрика: Экономика

Сбербанк запустил функцию проверки онлайн-переводов доверенным лицом

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Алексей Бурло/РГ Фото: Алексей Бурло/РГ
Фото: Алексей Бурло/РГ

Онлайн-переводы денежных средств через банковское приложение сможет отклонить доверенное лицо держателя карты - например, родственник, который заподозрит, что этот перевод держатель карты делает под психологическим давлением мошенников. Функция будет доступна в приложении "СберБанк Онлайн".

Фото: Сергей Савостьянов
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Сбербанк разработал эту функцию с учетом предложений клиентов, которые хотели бы обезопасить от подобных переводов пожилых родственников, говорится в сообщении банка. Сервис будет работать следующим образом: онлайн-перевод перед одобрением банком попадет на дополнительную проверку помощнику - близкому человеку, который ранее был идентифицирован банком. Если помощник сочтет операцию подозрительной, то он свяжется с держателем карты, и если опасения подтвердятся, сможет заблокировать исполнение операции.

При этом помощник не сможет сам проводить денежные переводы за клиента, не сможет узнать остатки и поступления по счетам - он лишь увидит реквизиты подозрительной операции. Для подключения услуги потребуется согласие и держателя карты (например, пенсионера), и доверенного лица (например, родственника). Все уведомления после подключения услуги будут приходить в приложение банка.

Телефонное мошенничество занимает одно из первых мест в России среди способов обмана пенсионеров. Оно является наиболее успешным из-за доверчивости пожилых и их не столь высокого уровня финансовой грамотности. Под различными предлогами телефонные мошенники предлагают назвать реквизиты карты, сделать перевод или подтвердить банковский платеж кодом из sms. Ущерб от подобных схем ежегодно составляет сотни миллионов рублей.

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