Сбербанк запустил проверку переводов помощником

Онлайн-переводы через банковское приложение сможет отклонить доверенное лицо держателя карты. Например, родственник, который заподозрит, что этот перевод держатель карты делает под психологическим давлением мошенников. Функция будет доступна в приложении "Сбербанк Онлайн".

Сбербанк разработал функцию с учетом предложений клиентов, которые хотели бы обезопасить от подобных переводов пожилых родственников, говорится в сообщении банка. Сервис будет работать так: онлайн-перевод перед одобрением банком попадет на дополнительную проверку помощнику - близкому человеку, который ранее был идентифицирован банком. Если помощник сочтет операцию подозрительной, то он свяжется с держателем карты и, если опасения подтвердятся, сможет заблокировать операцию.

Помощник не сможет сам проводить денежные переводы за клиента, не сможет узнать остатки и поступления по счетам. Он лишь увидит реквизиты подозрительной операции. Для подключения услуги потребуется согласие и держателя карты (например, пенсионера), и доверенного лица (например, родственника). Все уведомления после подключения услуги будут приходить в приложение банка.