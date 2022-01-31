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31.01.2022 19:54
Рубрика: Происшествия

СКР закончил дело об аферах с билетами в театры и на спортивные арены

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
Несколько лет в нашей стране успешно действовала многочисленная и очень хорошо организованная группа мошенников, которая создала сотни поддельных сайтов самых знаменитых зрелищных учреждений страны. И успешно торговала на них билетами на лучшие спектакли и соревнования.
Для продажи билетов было создано больше 300 липовых сайтов театров Фото: Лилия Злаказова Для продажи билетов было создано больше 300 липовых сайтов театров Фото: Лилия Злаказова
Для продажи билетов было создано больше 300 липовых сайтов театров Фото: Лилия Злаказова

Цены были там космические, точное количество пострадавших граждан неизвестно, минимальный ущерб исчисляется миллиардом рублей. Но само это уголовное дело только что закончено.

Фото: bolshoi.ru
Гендиректор Большого театра прокомментировал ситуацию с билетами на "Щелкунчик"

Об аресте генерального директора фирмы, которая этим занималась, и его подручных, "РГ" рассказала еще в начале года. Следствие вели сотрудники центрального аппарата СК. Официально их работа называлась расследованием незаконной реализации через интернет билетов по завышенной стоимости на культурные и спортивные мероприятия. Обвинение было предъявлено Алексею Куринову - гендиректору ООО "Симпл Лайф Инновэйшнз" (Simple Life Innovations).

По версии следствия, Куринов руководил специалистами в программировании и рекламе и занимался продвижением сайтов-"двойников" в интернете. По подсчетам СК, с 2018 по 2020 год Куринов и его соучастники создали больше 300 сайтов-"двойников" ведущих учреждений культуры и спорта России. Это были сайты Большого и Мариинского театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня", ФК "Спартак Москва" и других подобных организаций. Через эти сайты мошенники продавали билеты на самые разные спектакли и соревнования.

Деньги шли сначала на расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличность и делились. Понятно, что разрешения правообладателя на продажу билетов не было. В доменных именах и на самих сайтах-"двойниках", созданных продавцами, незаконно использовались товарные знаки культурных и спортивных учреждений. Следствие насчитало больше 150 человек, которые работали на мошенников - IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, системные администраторы. Для конспирации операторами доменных имен были иностранные компании. А общение с покупателями билетов шло с использованием интернет-телефонии. Продажа билетов осуществлялась через кол-центры в Москве и Владимире.

Кроме Куринова следователи установили еще троих его соучастников, в том числе организатора преступной группы, который сейчас в розыске.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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