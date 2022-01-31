СМИ: Вопрос санкций в отношении РФ разделил японское общество

В японском обществе нет единой позиции относительно целесообразности присоединения Токио к западным санкциям в отношении России в случае их введения из-за обострения ситуации на Украине.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного газетой Nikkei Shimbun.

По данным издания, около 45 процентов участников исследования полагают, что японским властям следует принимать самостоятельные решения, учитывая при этом нюансы состояния и развития российско-японских отношений.

Вместе с тем 43 процента респондентов полагают необходимым "идти в ногу" с союзником и присоединиться к действиям Вашингтона, который в настоящий момент рассматривает возможность применения антироссийских ограничительных мер.