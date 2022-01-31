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31.01.2022 08:40
Рубрика: В мире

Социалисты побеждают на выборах в Португалии

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/MIGUEL RIOPA Фото: AFP/MIGUEL RIOPA
Фото: AFP/MIGUEL RIOPA

Левоцентристская Социалистическая партия Португалии выиграла в воскресенье третьи подряд всеобщие выборы. Социалисты получат по меньшей мере 112 мандатов в 230-местном парламенте.

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При подсчете 98,7 процентов голосов социалисты получили 41 процент по сравнению с 28 процентами у их основного соперника, правоцентристской Социал-демократической партии, которая сможет рассчитывать на не менее 68 мест в парламенте, сообщает Associated Press. В голосовании, которое состоялось на фоне всплеска случаев заболевания коронавирусом, примерно миллиону инфицированных избирателей разрешили сделать свой выбор из дома.

Лидер социалистов Антониу Кошта, который станет премьер-министром страны, сказал, что будет поощрять союзы с другими партиями в парламенте, чтобы преодолеть экономические трудности, вызванные пандемией.

Португалия, население которой составляет 10,3 миллиона человек, является самой бедной страной в Западной Европе. Власти надеются получить 45 миллиардов евро помощи от ЕС для стимулирования экономики после пандемии. Две трети этой суммы будет предназначены для государственных проектов. Другую треть предоставят частным компаниям.

Социалисты пообещали увеличить минимальную месячную заработную плату до 900 евро к 2026 году. В настоящее время она составляет 705 евро. Они также планируют ввести в стране четыре рабочих дня в неделю.

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