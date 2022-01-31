Спецназ в Поволжье получил крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ

Дислоцированный в Поволжье спецназ 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа оснастили современными крупнокалиберными снайперскими винтовками АСВКМ.

Это оружие - модернизированный вариант армейской снайперской крупнокалиберной винтовки с боеприпасами калибра 12,7 мм. С помощью АСВКМ можно поражать противника даже в средствах индивидуальной защиты. А еще - уничтожать его легкобронированную технику с расстояния более 1000 метров и вести контрснайперскую борьбу.

Если говорить о снайперской подготовке в целом, то помимо острого глаза, она подразумевает наличие навыков использования современных приборов для точной стрельбы. Их в наших Вооруженных силах немало. К примеру, снайперы используют армейские дальномеры и портативные метеостанции. Прицельный выстрел невозможен без учета скорости и направления ветра, других природных особенностей, а эта техника как раз подсказывает, какие поправки необходимо внести, прежде чем нажимать на спусковой курок.

Применяют снайперы и хорошо себя зарекомендовавшие ГЛОНАСС - навигаторы "Грот". Эта сопряженная со спутниковой информацией аппаратура всегда подскажет военнослужащему, как быстрее и без лишних препятствий подобраться к назначенной цели.

Есть и особые методики подготовки снайперов. К примеру, их обучают так называемой "слепой" стрельбе. А на тренировках используют различные игровые элементы. "Слепая" стрельба - это когда снайперу для начала необходимо отыскать движущуюся цель, которая периодически скрывается за препятствиями. Для этого важно быстро рассчитать множество поправок и произвести выстрел по предполагаемому месту появления цели с выносом точки прицеливания. В качестве мишеней на таких тренингах применяют силуэты террористов, смотровые приборы вражеских бронемашин и другие динамичные цели, уничтожать которые в реальном бою придется в первую очередь.

Кроме того, военные отрабатывают снайперские "дуэли", упражнения скоростной стрельбы и поражение сверхмалых целей, например небольшой жестянки, по солнечному блику.

Несколько лет назад в Минобороны было принято решение иметь в каждом сухопутном соединении отдельное снайперское подразделение. В зависимости от поставленных задач они могут действовать самостоятельно или в том или ином составе придаваться батальонам. Это делается для того, чтобы комбат, когда нужно, использовал снайперскую "двойку", а в другом случае - группу или отделение снайперов. Обычная снайперская пара на боевое задание, как правило, выходит с малогабаритным лазерным прибором разведки и средствами определения исходных данных для стрельбы.

Что касается их оружия, то в сухопутных бригадах и дивизиях по-прежнему используют снайперские винтовки Драгунова калибра 7,62 миллиметра и 9-миллиметровые специальные винтовки - ВСС. Для подразделений спецназа промышленность разработала особое стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ.