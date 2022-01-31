США спешат поднять истребитель F-35C, утонувший в Южно-Китайском море

Американские ВМС спешно развернули операцию, чтобы поднять со дна новейший истребитель F-35C, затонувший в водах Южно-Китайского моря после неудачной посадки на авианосец "Карл Уинсон".

Специальное судно с оборудованием для подъема уже в пути, который займет до 10 дней, но, как утверждают американские военные эксперты, у Пентагона есть все причины торопиться. В этих водах активно действует китайский флот, включая подлодки, а военная разведка КНР якобы горит желанием заполучить и изучить экземпляр истребителя пятого поколения, в разработку которого США и их союзники вложили десятки, если не сотни миллиардов долларов. F-35C, буквально напичканный секретной электроникой и стелс-технологиями, лежит на небольшой глубине. МИД Китая, правда, официально заявил, что в Пекине "не испытывают интереса" к самолету.

Сам инцидент произошел еще неделю назад, но официально Пентагон подтвердил потерю боевой машины, стоимостью более 100 миллионов долларов за штуку, только в минувшие выходные, когда снятые с авианосца кадры разлетелись по соцсетям. На них видно, что самолет при попытке приземления задел надстройки, рухнул с палубы в воду и затонул. Причины аварии неизвестны. Предположительно, к ней привела ошибка пилота. Сам летчик катапультировался, но он и еще шесть моряков с судна получили травмы.

Инциденты с F-35 случались и ранее, но это всего второе крушение, связанное с авианосцем. В декабре американские военные помогали британцам поднять со дна Средиземного моря F-35B (версия с укороченным взлетом и вертикальной посадкой), рухнувший при взлете с авианосца "Куин Элизабет" в ноябре. После того, как обломки подняли, минобороны Великобритании заявило, что за время нахождения на дне никакого оборудования с истребителя не исчезло. Для подъема используется беспилотный подводный аппарат, который прикрепляет к обломкам надувные подушки или тросы.