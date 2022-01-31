Стало известно содержание завещания Леонида Куравлева

Задолго до своей смерти народный артист России Леонид Куравлев составил завещание, согласно которому все имущество артиста - свыше чем на 100 000 000 рублей - достанется самым близким его людям, сообщает KP.RU.

Супруга актера, с которой Куравлев прожил душа в душу более полувека, скончалась десять лет назад - тогда ее "супружеская половина" от всей недвижимости отошла мужу и детям. В браке у Куравлевых родились двое детей - дочь Екатерина, которой сейчас 59 лет, и 44-летний сын Василий.

Екатерина с мужем в разводе, своих детей у нее нет. После смерти матери женщина переехала к отцу. Василий работал преподавателем в университете, после завел свой бизнес. У него трое сыновей, внуков Леонида Вячеславовича, - Степан, Федор и Григорий.

Как рассказали друзья актера, все имущество Куравлева отходит сыну и дочери - "других вариантов и быть не могло".

Известно, что народный артист оставил пятикомнатную квартиру на четвертом этаже знаменитого Дома на набережной - из ее окон видно Москву-реку и Храм Христа Спасителя. Этажом ниже - квартира, которую для дочери купил Геннадий Хазанов. Примерная стоимость жилплощади - более 80 000 000 рублей. Плюс у Куравлевых есть дача в дальнем Подмосковье - это еще около 10 000 000. Еще сбережения, сумма которых не известна. Поделено все будет между детьми артиста поровну.