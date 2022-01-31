Таможня пресекла вывоз крупной партии пиломатериалов в Китай

Дальневосточные таможенники пресекли вывоз крупной партии пиломатериалов в Китай. У приморской фирмы было изъято более тысячи кубометров продукции, подготовленной к отправке за границу, сообщили в пресс-службе ФТС.

"Стоимость данной партии составляет 14 млн рублей. Всего российская компания в рамках ряда контрактов планировала вывезти древесину почти на 30 млн долларов США", - говорится в сообщении.

По данным таможни, при декларировании партии пиловочника березы компания из Владивостока предоставила недостоверные сведения о производителе лесоматериалов. В частности, в сопроводительных документах указала стороннюю организацию, которая не является заготовителем и поставщиком фактически перемещаемой на экспорт древесины.

По факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.