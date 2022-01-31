Три четверти сотрудников задумали сменить компанию или должность

Уволиться или перейти на другую позицию в компании в этом году собираются 76 процентов специалистов. Такие данные получила рекрутинговая компания Hays в ходе международного исследования.

В опросе на платформе LinkedIn (социальная сеть для профессионалов) участвовало свыше 48,6 тысячи человек со всего мира. И только четверть из них в 2022-м не планирует искать новую работу.

Начало календарного года - удобное время для критической оценки своей текущей позиции, анализа карьерных ожиданий и возможностей. Рынок вакансий находится в состоянии роста, компании заинтересованы в новых сотрудниках, отметили в Hays.

В период пандемии "многие поставили личное развитие на паузу" и "были заняты поддержанием на плаву бизнеса, на который работали", подчеркнул руководитель компании Алистер Кокс: "Повышение квалификации для многих стало второстепенной проблемой, которая может подождать до завтра, до следующего месяца или даже до следующего года. Этот образ мышления начинает меняться, и многие снова тянутся к кнопке Play".

Чтобы оценить востребованность своих знаний и приобрести новые профессиональные навыки, стоит использовать инструменты онлайн-обучения - благо сегодня многие из них доступны бесплатно, добавили в Hays. Речь идет об онлайн-курсах, вебинарах и других образовательных мероприятиях.