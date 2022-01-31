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31.01.2022 19:07
Рубрика: Экономика

Турбизнес предупредил о подорожании туров из-за нового закона

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
После принятия нового закона о туризме туры могут подорожать минимум на 20%, небольшие туроператоры в регионах уйдут с рынка, а эвакуацию туристов из-за рубежа будут проводить за их же счет, считают представители туриндустрии. Общественное обсуждение разработанного Ростуризмом законопроекта завершится 2 февраля, с возражениями турбизнеса ознакомилась "Российская газета". Представители туриндустрии также готовят письма в Госдуму, Совет Федерации, минэкономразвития, Ростуризм.
Фото: Игорь Онучин/ РИА Новости Фото: Игорь Онучин/ РИА Новости
Фото: Игорь Онучин/ РИА Новости

Ростуризм представил проект закона в декабре 2021 года. За месяц обсуждения к документу поступило более сотни отзывов, примерно 98% содержат критику, отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Фото: РИА Новости
Стартовал новый этап туристического кешбэка

Одно из ключевых нововведений законопроекта - новая система финансовых гарантий туристам. Действующие сейчас фонды персональной ответственности туроператоров предлагается распустить, а резервный фонд преобразовать. Выплачивать компенсации туристам в случае банкротства туроператоров и эвакуировать туристов из-за рубежа будут за счет единого коллективного фонда. Взносы в него будут перечислять даже те туроператоры, которые работают только на внутреннем рынке. В качестве альтернативы предлагаются эскроу-счета. В этом случае получить средства со спецсчета туроператор сможет только после завершения туристом путешествия.

Чтобы обслуживать новую систему фингарантий, туроператоры вынуждены будут брать кредиты, отмечают в Региональном союзе предприятий туриндустрии - Северо-Запад. Затраты на проценты в размере около 20% себестоимости турпродукта туроператоры добавят к его стоимости.

К росту цен приведет также новое понятие турпродукта из-за снижения конкуренции и ухода с рынка региональных туроператоров, отмечают представители турбизнеса. Ростуризм предлагает считать турпродуктом не перевозку и размещение туриста, как сейчас, а комплекс услуг, включающих размещение в гостинице, а также еще одну или несколько услуг, например, перевозку туристов к месту отдыха, трансфер в отель, экскурсии.

Туры могут подорожать от 20%, при этом гарантий прав туристов станет меньше, считает турбизнес

В таком случае туроператором может стать любая гостиница, которая предоставляет трансфер или экскурсии, отмечают в Дальневосточном региональном сообществе туриндустрии. В стране могли бы появиться десятки тысяч туроператоров. Но по законопроекту размер финансового обеспечения ответственности для туроператоров внутреннего и въездного туризма вырастет в 50 раз - с 500 тыс. рублей до 25 млн рублей. Подобные расходы существенно повысят стоимость турпродукта. К тому же туроператоры могут перейти в нелегальную деятельность. Поскольку перевозка больше не будет являться обязательной составляющей турпродукта, исчезнет и необходимость финансирования эвакуации туристов из-за рубежа, указывают в Ассоциации "Турпомощь".

Представители отрасли рассчитывают на доработку законопроекта. В Ростуризме на запрос "РГ" о возможностях доработки документа с учетом поступивших замечаний не ответили.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Законопроекты и комментарии

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