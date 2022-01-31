Ученые объяснили, почему черный чай полезен для гипертоников

Ученые из Италии объяснили, почему черный чай полезен для гипертоников. Исследователи из университета Л'Акуила считают, что этот напиток способен снижать жесткость кровеносных сосудов и таким образом понижать высокое артериальное давление, сообщает Daily Express.

Специалисты провели исследование среди 19 пациентов. Они назначили им принимать черный чай либо плацебо дважды в день в течение восьми дней. Перед чаепитием, а также через один, два, три и четыре часа после ученые замеряли показатели артериального давления испытуемых и индекс жесткости их сосудов.

Результаты наблюдений показали, что по сравнению с плацебо после употребления черного чая индекс жесткости уменьшился. Также чай снижал систолическое и диастолическое кровяное давление и предотвращал рост гипертонии после нагрузки. Причем эффект проявлялся в течение часа после употребления.

"Несколько клинических и экспериментальных данных указывают на то, что чай может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения функции эндотелия и снижения уровня АД. Это может существенно повлиять на ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - отметили врачи в заключении статьи.