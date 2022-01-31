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Умерла актриса Кэрол Спид

Новости
    31.01.2022, 11:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Department of Afro-American Research Arts Culture Фото: youtube.com/ Department of Afro-American Research Arts Culture
Фото: youtube.com/ Department of Afro-American Research Arts Culture

В Оклахоме скончалась американская актриса кино и ТВ Кэрол Спид. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление семьи артистки. Спид было 76 лет. Причина смерти не указывается.

Кэрол Энн Беннетт Стюарт (настоящее имя) родилась в 1945-м в Калифорнии. Обучалась в Театре американской консерватории в Сан-Франциско. Далее переехала в Неваду, оттуда - в Голливуд. Работала бэк-вокалисткой у Бобби Джентри, которая была одной из первых женщин в кантри-музыке, начавших исполнять собственные песни.

На экранах дебютировала в 1970-м в негритянском ситкоме "Джулия". Снялась в "Новых центурионах" Флейшнера, культовой WIP-ленте (women in prison) с Пэм Гриер "Большая клетка для птиц", значимых блэкспло-картинах "Крестный отец диско", "Черный Самсон" и "Сутенер". В последнем - главную женскую роль.

Плюс на счету Спид главная роль и в скандальном хорроре "Эбби" - про женщину, одержимую нигерийским демоном. По выходу картины на экраны разразился скандал - Warner Bros. подала на авторов в суд, заявляя, что те украли сюжет их "Изгоняющего дьявола". В итоге "Эбби" сняли с проката.

Напомним, что звезда "Сутенера" Макс Жюльен скончался 1 января - в день своего 88-летия.

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