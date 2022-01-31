В App Store появились приложения, которые нельзя найти

В магазине App Store появились приложения, которые нельзя найти через поиск. Об этом пишет издание 9to5mac.

У разработчиков приложений появилось возможность публиковать ссылки на свои приложения. Это очень удобно, если приложение предназначено для определенного круга лиц - например школьников или студентов.

В Apple отдельно отмечают, что подобные приложения должны быть полностью рабочими и не могут предназначаться для бета-тестирования. Для подобных целей лучше использовать TestFlight - специальный "магазин" приложений, где разработчики могут тестировать новые функции своих приложений, подключая других пользователей.