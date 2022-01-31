В Австрии завершился локдаун для непривитых

В Австрии с 31 января завершается локдаун для граждан, непривитых от коронавируса. По данным властей, это решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии.

Локдаун для невакцинированных начался 11 декабря. Гражданам разрешалось выходить из дома только по уважительной причине, а также для поддержания физического и психического здоровья. Отмена локдауна фактически означает, что эта группа австрийцев теперь без ограничений может выходить из дома, пишет РИА Новости.

При этом для посещения большинства общественных мест - предприятий питания, магазинов, различных мероприятий сохраняется правило "2П" (привит, переболел). Непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также необходимо носить маску типа FFP2 и соблюдать дистанцию.

Чуть больше свободы люди без прививки почувствуют лишь с 12 февраля, когда они смогут с отрицательным тестом ходить не только продуктовые магазины, а с 19 февраля - посещать рестораны и отели.

Между тем, с 1 февраля в Австрии вступит в силу закон об обязательной вакцинации. Он распространяется на всех граждан в возрасте от 18 лет. Исключение - беременные женщины, и те, для кого вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью.