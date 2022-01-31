В Беларуси повышают трудовые пенсии и вводят обязательное среднее образование

Около двух с половиной миллионов белорусских ветеранов труда затрагивает очередное повышение пенсий. Оно предусмотрено указом Александра Лукашенко, который подписан в последний январский день, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, перерасчет трудовых пенсий произойдет с 1 марта текущего года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий. Судя по сообщению из администрации президента, пенсии увеличатся в среднем на 6,3 процента.

Кстати, в этот же день белорусский руководитель утвердил своим указом и новую редакцию Кодекса об образовании, в котором, в частности, предусматривается получение обязательного общего среднего образования (в настоящее время общего базового образования), проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена.

Кроме того, законом расширяется сфера применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах. А дистанционное обучение закрепляется как самостоятельная форма получения образования, устанавливается возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования.

По отдельным техническим и медицинским специальностям вводится специальное высшее образование. Появляется и новый вид дополнительного образования - одаренных детей и молодежи на базе национального детского технопарка.