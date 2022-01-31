В Британии назвали два малоизвестных симптома "омикрона", которые могут остаться даже после выздоровления. Речь идет о болях в спине и головокружении, сообщает газета Daily Express.

Издание приводит мнение доктора Энн Мэри, по словам которой, у зараженных "омикроном" мышечные боли в спине проявляются чаще, нежели у переболевших "дельтой".

"У значительного числа этих пациентов возникают невыносимые боли в нижней части спины и сильная миалгия, что усугубляет страдания", - говорит врач.

Также в статье отмечается, что у ряда выздоровевших пациентов этот признак сохраняется долгое время.

Что касается головокружения, то этот признак возникает редко. Газета ссылается на Национальную службу здравоохранения, которая относит этот признак к симптомам затяжного постковидного синдрома.