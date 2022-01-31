В Чехии ураганный ветер блокировал движение поездов

Движение железнодорожного транспорта между Прагой и юго-восточными регионами Чехии парализовано из-за поломанных и выкорчеванных ураганным ветром деревьев, а также оборванной на отдельных участках пути электропроводки. Об этом сообщили в дирекции Главного вокзала столицы.

Сила ветра в высокогорных районах на севере страны достигала 188 км в час, передает ТАСС. Более 50 тысяч чешских семей остались без света. Жертвой урагана стал житель села Велке-Пржиточно, на которого обрушилась пятиметровая каменная стена.

В Праге порывы шквального ветра достигали 90 км в час. На некоторых зданиях столицы сорвана кровля. Непогода осложнила работу пражского международного аэропорта. По данным метеорологов, ветер, достигающий силы урагана, будет бушевать в Чехии до понедельника.