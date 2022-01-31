В Германии во время проверки автомобиля застрелены двое полицейских

В районе Кузель, федеральная земля Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии, двое полицейских, мужчина и женщина, получили смертельные ранения в результате стрельбы, которую открыли злоумышленники. Об этом заявила 31 января в Twitter полиция города Кайзерслаутерн.

В настоящее время ведется поиск преступников, все дороги в Кайзерслаутене перекрыты. Полиция просит сообщать обо всем подозрительном. Как сказано в Twitter полиции, о преступниках почти ничего не известно.

Нападение произошло около 4:20 утра (6:20 по Мск), когда наряд полиции патрулировал дорожное движение в районе Кузель.

Газета Bild сообщает, что полицейские остановили автомобиль для проверки и обнаружили в багажнике убитое животное, о чем сообщили коллегам по рации. После этого раздались крики: "Они в нас стреляют!", и связь оборвалась.