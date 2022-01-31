В Госдуму внесен проект о праве граждан на регистрацию товарных знаков на себя

Россияне смогут регистрировать на себя товарные знаки. Законопроект на эту тему внесло в Госдуму правительство РФ. Пока что это разрешено только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. После принятия закона любой человек сможет зарегистрировать свой бренд.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее пояснял, что это наиболее актуально для самозанятых, которые в результате получат больше возможностей для продвижения товаров и услуг.

Кроме того, такая мера позволит уравнять в правах граждан с иностранцами (сейчас им отказать в рассмотрении подобных заявок нельзя).

Согласно Гражданскому кодексу РФ, товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Благодаря этому покупатели могут отличить определенный продукт на рынке от многих других. Это может быть слоган, логотип, мелодия и т.п. Например, в качестве товарного знака можно оформить собственное имя. В таком случае тезки не смогут предоставлять услуги под таким же именем.