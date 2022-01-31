В Госдуму внесен проект о праве граждан на регистрацию товарных знаков на себя

Россияне смогут регистрировать на себя товарные знаки. Законопроект на эту тему внесло в Госдуму правительство РФ. Пока что это разрешено только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. После принятия закона любой человек сможет зарегистрировать свой бренд.
Фото: Государственная дума РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее пояснял, что это наиболее актуально для самозанятых, которые в результате получат больше возможностей для продвижения товаров и услуг.
Кроме того, такая мера позволит уравнять в правах граждан с иностранцами (сейчас им отказать в рассмотрении подобных заявок нельзя).
Согласно Гражданскому кодексу РФ, товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Благодаря этому покупатели могут отличить определенный продукт на рынке от многих других. Это может быть слоган, логотип, мелодия и т.п. Например, в качестве товарного знака можно оформить собственное имя. В таком случае тезки не смогут предоставлять услуги под таким же именем.