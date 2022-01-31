В ЮАР у женщины с ВИЧ обнаружили 21 мутацию коронавируса

Ученые из ЮАР обнаружили у женщины, с рождения инфицированной ВИЧ и заразившейся в прошлом году COVID-19, 21 мутацию коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Social Science Research Network.

По данным ученых, такое большое количество мутаций в организме женщины накопилось всего за 9 месяцев. Положительный тест на коронавирус она получила в январе 2021 года, а госпитализирована была в сентябре. Как установили врачи, все это время она болела COVID-19. На протяжении этого периода у женщины возникли проблемы с соблюдением режима лечения от ВИЧ. Терапия возобновилась только после госпитализации.

Как обращают внимание специалисты, антиретровирусная терапия, которая применялась против ВИЧ, помогла вылечиться ей и от COVID-19.

Как отмечается, данный случай подтверждает, что ВИЧ-инфекция может привести к хроническому течению COVID-19, накоплению мутаций, некоторые из которых могут ускользнуть от иммунного ответа организма, что в свою очередь может привести к появлению новых вариантов коронавируса.