В "красных зонах" снова нужны добровольцы

С появлением "омикрона" в России с каждым днем болеет все больше людей, заболевают врачи, медсестры. Нагрузка на медицинских работников и без того была большой, а сегодня становится еще больше - и не всегда они успевают обеспечить достаточный уход за больными. Вокруг нас по-прежнему много страдания, много тех, кому нужна помощь и поддержка.

Церковь всегда занималась делами милосердия. Этой возможности её лишили после революции, но с конца ХХ века, с обретением религиозной свободы, в Церковь начали возвращаться люди, начали возрождаться традиции церковной благотворительности. За эти годы нам удалось привлечь к милосердию немало людей, среди них - много ярких, молодых, творческих, образованных. Можно сказать, в какой-то степени мы уже заранее подготовились к эпидемии, у нас уже были добровольцы, люди, готовые помогать в больницах.

С самого начала пандемии мы начали думать о том, как организовать посещение больниц, как навещать больных в реанимациях. Получилось это не сразу, мы сталкивались с непониманием и страхами. Бывали и такие случаи, когда люди очень просили причаститься перед смертью, получить последнее напутствие, но не смогли, так как больницы были закрыты для священников.

К счастью, через некоторое время - с апреля 2020 года - у священников появилась возможность посещать больных. Для этого мы подготовили специальные группы священников, под надзором специалистов они прошли занятия, научились надевать и снимать средства защиты. С лета 2021 года московские больницы открыли двери и для наших волонтеров. Были запущены специальные обучающие курсы совместно с Департаментами здравоохранения и Департаментом труда и социальной защиты Москвы. За эти полгода у нас сложилась уже дружная семья добровольцев.

Сегодня в больницах относятся к нашей социальной работе, к священникам и добровольцам в "красных зонах" с бо́льшим уважением - врачи понимают, для чего нужно это служение.

Человек, который находится на пороге смерти, очень часто хочет поговорить с кем-то, он думает, как примириться с близкими, его беспокоят какие-то поступки его жизни, он хочет попросить помощи у Бога, даже если не знает, как. Для этого и нужна поддержка священника. Священник - человек подготовленный, он часто в жизни видит смерть и страдание.

Но в больницах с нашей стороны нужны не только священники, но и волонтеры. Сами врачи сегодня нам говорят об этом. Далеко не всегда доктора, медсестры справляются с тем объемом нагрузки, который ложится на их плечи из-за пандемии. Не всегда пациент может получить достаточно внимания и ухода. Не всегда врач может просто сесть рядом с пациентом и выслушать его боль.

Поэтому важен человек, который мог бы видеть ситуацию в "красной зоне" немного со стороны. Добровольцы берут на себя обязанности, которые медицинские работники не всегда успевают взять на себя из-за нехватки времени и сил. Медперсонала иногда не хватает для элементарных гигиенических процедур. Нам, здоровым людям, бывает сложно представить, как это - находиться на больничной койке, не имея возможности месяц помыть голову, расчесаться или подстричь ногти. Добровольцы помогают в уходе. И главное - от этого люди быстрее выздоравливают.

К нам на курсы больничных добровольцев за все это время записалось свыше 1000 человек, сейчас в московские больницы регулярно ходят около 300 - но сегодня их не хватает. К сожалению, не у всех получается трудиться в больницах длительное время - меняются жизненные обстоятельства, условия, не всегда есть время и силы. Примерно треть добровольцев, начав помогать, потом перестают помогать. Мы это понимаем. Ведь они - добровольцы.

Некоторые не верят, что наши добровольцы помогают в больницах бесплатно. Но добровольцы идут служить по собственному желанию, они идут в больницы за радостью, за возможностью приобщиться к любви.

В мире есть две тенденции - жить с Богом, для других, служить другим, и тенденция жить для себя, использовать других для своих целей. Пропаганда второго ширится все больше и больше. Но это страшный путь.

Очень важно, чтобы в нашем мире были люди, сохранившие живость восприятия. Добровольцы обычно наделены этим даром, ведь они пропускают страдание через свое сердце, обращают его в молитву к Богу. Добровольцы, соприкасаясь с болезнью, смертью, сами становятся лучше, стремятся к очищению, добру, после больничной палаты им часто хочется сделать что-то хорошее для своих близких. Такие люди сегодня очень востребованы в больницах. Ведь никогда не будет лишним человек, который будет с любовью, по-доброму относиться к другому. И мы сегодня очень ждем всех, кто готов присоединиться к этому служению.

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Добровольцы православной службы помощи "Милосердие" посещают "красные зоны" с июля 2021 года. Они помогают пациентам в приеме пищи, гигиеническом уходе, общаются с больными и поддерживают тех, кто лишен заботы и утешения родных и близких.

Все добровольцы проходят обучение на специальных курсах по уходу, которые организованы Комиссией по больничному служению при Епархиальном совете Москвы на базе Учебного центра церковной Больницы Святителя Алексия при поддержке Департамента здравоохранения и Департамента социальной защиты Москвы.

Записаться в добровольцы "красных зон" можно, заполнив анкету на сайте Милосердие.ру или позвонив по телефону +7-991-609-17-81 (в будние дни с 10 до 19).