В Кремле отметили независимый подход Венгрии к выбору партнеров

России импонирует самостоятельность Венгрии в выборе партнеров, завил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи лидеров двух стран.

"Да, мы надеемся, что завтра состоится визит господина Орбана (премьер-министра Венгрии - прим. "РГ"), - сказал он. - Это очень важный визит, у нас весьма развиты отношения с Венгрией".

При этом Песков подчеркнул, что России "весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров".

Он также отметил, что несмотря на негативные тенденции, связанные с коронавирусом, Москве и Будапешту "удается продолжать все экономические проекты, коих немало на повестке дня, и продолжать совместное обсуждение международных дел, в том числе проблем, наиболее остро стоящих на повестке дня, они все хорошо известны".