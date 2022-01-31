В Кремле подтвердили февральский визит Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с официальным визитом в феврале, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сам Токаев сообщил, что его визит может состояться в середине февраля.

"Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро, мы надеемся на это. Мы тоже рассчитываем на то, что визит сможет пройти именно в феврале", - сказал Песков журналистам на брифинге 31 января.

При этом представитель Кремля отметил, что во время Олимпиады в Пекине у Владимира Путина не планируются двусторонние встречи, это касается и контактов с казахстанским лидером. "Очень строгие ковидные ограничения, причем даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом", - пояснил он.