В Минтруде пояснили, на какую пенсию могут рассчитывать самозанятые

Самозанятые могут претендовать на страховую или социальную пенсию по старости, рассказали в Минтруде.

На страховую пенсию они могут рассчитывать в том случае, если самостоятельно на добровольной основе уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд и таким образом участвуют в ее формировании.

Фиксированный размер страховых взносов на пенсионное страхование для самозанятых устанавливается Налоговым кодексом. В 2022 году он составляет 34 445 рублей. При уплате страховых взносов не менее фиксированного размера в страховой стаж засчитывается один календарный год.

Самозанятый по желанию может платить меньше или больше фиксированного размера страховых взносов. Страховой стаж будет засчитываться пропорционально уплаченным взносам.

В 2022 году страховую пенсию по старости могут оформить граждане, у которых страховой стаж не менее 13 лет, к 2024 году он увеличится до 15 лет. В числе условий для получения страховой пенсии по старости - и достижение пенсионного возраста. В 2022 году для женщин он составляет 56,5 лет, для мужчин - 61,5 лет.

Если самозанятые не участвуют в формировании страховой пенсии, то они будут получать социальную пенсию. Она назначается на пять лет позже, чем страховая, уточнили в Минтруде.