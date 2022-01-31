В ПФР перечислили признаки телефонных мошенников, звонящих пенсионерам

Специалисты Пенсионного фонда России предупреждают, что растет активность телефонных мошенников.

Там отмечают, что сотрудники ПФР действительно могут звонить получателям или будущим получателям различных выплат. Но, например, настоящий сотрудник ПФР никогда не будет спрашивать по телефону реквизиты банковских карт или пароль от госуслуг. "Если возникли подозрения, рекомендуем самостоятельно перезвонить по официальным телефонам ПФР", - советуют специалисты Пенсионного фонда в соцсети "ВКонтакте".

Актуальные контакты клиентской службы или управления ПФР можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда, предварительно выбрав регион проживания вверху страницы, а затем нажав кнопку "Контакты отделения и клиентских служб":

Основные признаки обмана: звонок в нерабочее время, предложение провести перерасчет пенсии или получить дополнительные выплаты от ПФР. При этом аферисты начинают давить на человека, чтобы побыстрее узнать реквизиты, коды банковских карт, паспортные данные.