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31.01.2022 08:45
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали средства для уборки, если в доме болеют COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Коронавирусной инфекцией часто болеют всей семьей. Но уберечься от заражения все же можно, если изолировать заболевшего члена семьи в отдельную комнату и выполнять некоторые санитарно-гигиенические правила. Какие именно, рассказали сегодня в Роспотребнадзоре.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Если в доме находится больной COVID-19, вирус может находиться в воздухе квартиры (он выделяется с мельчайшими каплями слюны и слизи при кашле, чихании, разговоре), на всевозможных поверхностях - ручках, кранах, посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д.

Главный способ защиты - регулярная влажная уборка и частое проветривание помещения - это уменьшает вирусную нагрузку. Кроме того, нужно обрабатывать дезинфицирующим раствором (протирать или опрыскивать) предметы и поверхности, которых касаются все члены семьи - ручки и краны в доме, пульты телевизора, гаджеты и т.д. Посуду больному нужно выделить отдельную, и мыть ее также отдельно.

Для дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую дезинфекцию в посудомоечных или стиральных машинах (температура должна быть не менее 60 С)., - советуют специалисты Роспотребнадзора.

Патогены могут остаться на тряпках и прочем уборочном инвентаре - все это по завершении обработки погружают в дезинфицирующий раствор, выдерживают экспозицию, прополаскивают и хранят в высушенном виде.

В Роспотребнадзоре также перечислили лучшие средства для дезинфекции помещений: это средства из группы катионных ПАВ - четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, полимерные производные гуанидина, спиртов и других химических групп. Эти химикаты обладают вирулицидным (уничтожающим вирусы) действием и разрешены для применения населением в быту. Информация указана на этикетке, напоминают специалисты ведомства.

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