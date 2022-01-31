В России появится новая стипендия для студентов-олимпиадников

Абитуриенты - победители школьных международных олимпиад - получают льготы при поступлении в вуз, премии и гранты. А вот студенты, которые участвуют в международных олимпиадах, подобного бонуса лишены. Об этом на недавней встрече президента Владимира Путина со студентами рассказал магистрант Нижегородского госуниверситета Максим Емелин.

Тему поддержал помощник президента Андрей Фурсенко.

- Мы могли бы подумать о том, как награждать победителей олимпиад. Ведь кроме того, что это действительно достижение, победа в международных олимпиадах - это еще и авторитет России, - подчеркнул Фурсенко.

Вузы вправе предоставлять преференции олимпиадниками, поступающим в магистратуру

А Владимир Путин обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову: "Не будем жадничать". Министр пообещал не жадничать и заявил, что ведомство берет в работу вопрос материальной поддержки, в том числе стипендии, магистрантов-олимпиадников. "Проработаем и представим", - сказал Фальков. Размер министр не назвал, но заверил, что стипендия будет достойная.

Он отметил также, что вузы вправе предоставлять преференции олимпиадникам, поступающим в магистратуру.

Сегодня государственная академическая стипендия студента магистра - 2000 рублей. Если есть диплом с отличием об окончании бакалавриата, то сумма сразу вдвое больше - 4100 рублей, можно получить повышенную стипендию, участвуя в жизни вуза, активно занимаясь наукой, спортом, творчеством.

В Университете ИТМО, например, в зависимости от "рейтинга" студента, можно заработать от 2 до 27 тысяч "сверху" к обычной государственной стипендии.