В Швеции ворон заставят убирать улицы

В Швеции рассчитывают привлечь ворон к уборке улиц. Для этого местная компания "Corvid Cleaning" уже занялась обучением пернатых поиску окурков и их обмену в специальных аппаратах на еду.

Сейчас птицы проходят курс летающего дворника. Задача преподавателей - привить воронам понимание причинной связи между найденным окурком или фантиком и полученным затем лакомством. Если задумку удастся реализовать, то вороны будут подбирать на улицах мусор и лететь к автомату, который будет выдавать им полезный корм за вложенный в специальную ячейку мусор.

Новаторы рассчитывают, что подобный навык будет распространяться по вороньему радио. То есть одна птица будет учиться у другой. "Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга", - рассказал прессе основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен.

Так, в Швеции может быть реализована схема "работы за еду". Платить-то воронам не надо. Согласно предварительным оценкам, с помощью птиц местный муниципалитет может сократить затраты на уборку улиц от окурков по меньшей мере на 75 процентов.

Но у идеи могут быть и побочные эффекты. Осознавшие ценность всякого рода мелких предметов вороны будут попросту заниматься массовым их воровством. Так же как на ворон не распространяется трудовое законодательство и их можно эксплуатировать без заработной платы, также на них не распространяется и уголовное. Воровать они тоже могут без наказания. Не исключено, что горожане в скором времени будут постоянно посещать эти аппараты по обмену мусора на еду с целью найти свои ключи, брошки, другие ценности.

К слову, вороны считаются санитарами города. Взрослая ворона каждый день съедает 30-50 грамм пищевого мусора, оставляя таким образом без еды крыс. И не позволяя чрезмерно размножаться последним.