В выписках из ЕГРН укажут аварийные дома

С этой даты региональные и муниципальные органы власти должны при признании многоквартирного дома или жилого помещения аварийным и непригодным для проживания направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Информация о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, должна быть направлена в Росреестр до 1 июля нынешнего года.
Закон разработан для создания механизма информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания, сообщили в пресс-службе Росреестра. Это обезопасит покупателей от приобретения аварийного жилья. Сейчас Росреестр отрабатывает механизм внесения сведений.
В 2019-2024 годах запланировано расселение около 9 млн кв. м аварийного жилья. Из них 4,64 млн кв. м уже расселено. При этом за последние годы аварийными были признаны еще 11 млн кв. м жилья. В целом это 0,4% от всего жилищного фонда в стране.