В выписках из ЕГРН укажут аварийные дома

В выписках из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) вскоре появится пометка о том, что дом, в котором расположена квартира, относится к числу аварийных. Закон о внесении этих сведений в ЕГРН вступает в силу с 1 февраля.

С этой даты региональные и муниципальные органы власти должны при признании многоквартирного дома или жилого помещения аварийным и непригодным для проживания направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Информация о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, должна быть направлена в Росреестр до 1 июля нынешнего года.

Закон разработан для создания механизма информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания, сообщили в пресс-службе Росреестра. Это обезопасит покупателей от приобретения аварийного жилья. Сейчас Росреестр отрабатывает механизм внесения сведений.

9 миллионов квадратных метров аварийного жилья запланировано к расселению до 2024 года, сейчас расселено около половины

В 2019-2024 годах запланировано расселение около 9 млн кв. м аварийного жилья. Из них 4,64 млн кв. м уже расселено. При этом за последние годы аварийными были признаны еще 11 млн кв. м жилья. В целом это 0,4% от всего жилищного фонда в стране.