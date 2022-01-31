Вернется ли Китай в главные покупатели российской рыбы

После годового перерыва рыбаки возобновили отгрузки продукции в Китай навалом (бестарная перевозка грузов) - первая партия с более чем 7 тыс. тонн зашла в порт Далянь 16 января. Эксперты допускают, что открыть границы страна решила, испугавшись окончательно потерять нас в качестве импортера рыбного сырья. Ведь после сокращения поставок в Китай Россия сумела оперативно перенаправить экспортный поток в другие страны и вообще планирует строить свои перерабатывающие заводы.

Для поставок российской рыбы навалом открыли два китайских порта - Далянь и Циндао. Первый транспортный рефрижератор доставил минтая, икру и молоки минтая, муку из минтая и сельди нескольких российских предприятий, сообщили в Росрыболовстве.

На Китай раньше приходилось около 61% российского рыбного экспорта. В 2020 году в КНР было поставлено чуть более 1 млн тонн российской рыбы, преимущественно минтая. Но в конце 2020 года Китай ввел жесткие "антиковидные" меры в своих портах, в связи с чем сократились поставки рыбы из России: на продукции выявляли COVID-19.

"Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам промысла", - говорил недавно глава Росрыболовства Илья Шестаков. В прошлом году российские рыбаки выловили более 5,05 млн тонн рыбы - на 1,5% больше, чем в 2020 году.

При этом, по предварительным данным ФТС, в 2021 году в физическом выражении экспорт российской рыбы снизился всего на 9%. Поставки в Китай упали почти втрое. Зато Южная Корея нарастила импорт российской рыбы почти в полтора раза, Япония - в 2,2 раза, Испания - в 4,4 раза, подсчитали в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе.

За прошлый год экспорт российской рыбы в Китай упал втрое

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев не исключает, что на позицию КНР по открытию портов для российской рыбы повлиял решительный настрой правительства РФ ускорить создание на Дальнем Востоке береговой индустрии по производству продукции из минтая. Это позволит увеличить долю переработки рыбы внутри страны с нынешних 25 до 80% к 2030 году.

"Комплекс береговых российских предприятий станет естественным конкурентом для береговых предприятий КНР, поэтому наши партнеры приняли решение укреплять разрушенные в 2021 году коммерческие контакты между российскими рыбодобытчиками и китайскими рыбопереработчиками", - считает Зверев.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Татьяна Карабут

Но для экспорта сохраняется другой риск, связанный с новыми требованиями КНР по маркировке замороженных продуктов питания, говорит президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Теперь на маркировке, кроме реквизитов производителя, нужно указывать транспортное средство, на котором продукция перевозилась, склад и холодильник, где ее хранили. При этом на этапе производства у рыбаков нет данных, на каком транспорте товар будет перевозиться и где храниться.

Также вводится требование по двойной маркировке - на транспортном мешке и на внутренней упаковке. Это потребует перемаркировки, что повлечет затраты в 40 млн долларов только по минтаю, подсчитывает Буглак.