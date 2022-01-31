Владимир Путин обсудил с министром юстиции проблемы заключенных

Минюст планирует создать к 2023 году службу пробации для помощи осужденным, чтобы им было проще начать новую жизнь на свободе и больше не совершать преступления. Об этом на встрече с Владимиром Путиным в понедельник рассказал министр юстиции Константин Чуйченко. Президент и глава ведомства обсудили, как сделать систему исправления наказания более эффективной.

В России ежегодно из тюрем освобождается порядка 100 тысяч человек. При этом многие из них просто не готовы к этому: они не могут найти работу и часто снова возвращаются к преступной жизни. "В этой связи очень высок рецидив, на сегодняшний день он составляет порядка 44 процентов, то есть из 100 [тысяч] человек примерно 44 тысячи человек опять пойдут в места лишения свободы", - рассказал министр юстиции. Поэтому, по его словам, в системе ФСИН необходимо создать службу пробации. Она займется социальной адаптацией бывших осужденных, ресоциализацией и последующей реабилитацией.

"Мы исходим из того, что такая служба должна примерно насчитывать около 50 тысяч человек, и эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии", - пояснил Чуйченко. По его словам, вся работа по помощи заключенным начнется с места лишения свободы и после выхода его на свободу она продолжится.

"Ему будет предоставлена возможность получать образование, оказана помощь в плане доступа ко всем социальным, медицинским услугам, будет производиться правовое консультирование и также ему будет оказываться психологическая помощь. Ну и, соответственно, в налаживании социально полезных связей", - рассказал министр.

Он сообщил, что уже разработан законопроект о пробации. "Мы его представим в правительство для последующего внесения в Государственную Думу", - сказал министр. Ожидается, что к 2023 году служба пробации должна заработать. А пока закон не принят, Чуйченко предложил начать подготовительные мероприятия уже сейчас и для этого ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию. "Просил бы вас это предложение одобрить", - обратился министр к президенту. "Хорошо", - отреагировал Путин и добавил, что нужно вести реестр людей, которые прошли процедуру пробации.

Служба пробации займется социальной адаптацией бывших осужденных

Еще одна проблема, которая обсуждалась на встрече - развитие исправительных центров. По словам Чуйченко, порядка 100 тысяч заключенных в России достойны того, чтобы им заменили реальное лишение свободы принудительными работами, при том что обладают таким правом около 180 тысяч осужденных. "Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания", - отметил он.

Напомним, что с 2017 года в России заработал закон, который позволяет переводить людей с наказания в виде лишения свободы на так называемые принудительные работы. Чуйченко отметил, что достоинство такой меры состоит в том, что люди работают, получают деньги и уже по сути готовятся к выходу в свободную жизнь. "И ко всему прочему они создают базис, потому что они получают не ущемляющую их человеческое достоинство заработную плату, они живут в нормальных условиях, у них есть возможность общаться с родственниками, они могут выходить в город", - пояснил министр. Чуйченко также указал на то, что с точки зрения бюджетных расходов эта мера наказания значительно легче для бюджета, поскольку стоимость создания одного места для принудительных работ составляет около 500 тысяч рублей на одного осужденного. "Это значительно меньше, нежели нам создавать место в местах лишения свободы", - отметил министр.

На сегодняшний день в России создано 15 тысяч мест в исправительных центрах. "К концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы", - предложил министр.

Президент поддержал эти планы. Он также отметил снижение количества заключенных в последние десятилетия. "Во всяком случае, в 2000 году это уже точно - 1,06 миллиона, в 2021-м - 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная", - констатировал Путин. Чуйченко подтвердил, что на данный момент в СИЗО находятся 109 тысяч человек. Таким образом, по подсчетам министра юстиции, в России с 2000 года число людей, находящихся в местах ограничения свободы, сократилось более чем в два раза. "А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч", - заверил он президента.